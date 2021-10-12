Петропавловскому собору Казани передали икону святителя Ефрема Казанского

В Петропавловском соборе Казани почтили память митрополита Казанского и Свияжского Ефрема, венчавшего на царство Михаила Федоровича Романова.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

26 лет назад в Спасо-Преображенском монастыре проводились археологические работы, во время которых обнаружили мощи Казанского святителя. После панихиды и проповеди, посвященной митрополиту Ефрему, Петропавловскому собору передали в дар икону святителя, написанную мастерами Царевококшайской иконописной мастерской.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Средства на икону пожертвовали верующие из Калининграда, Владивостока, Санкт-Петербурга, Бугуруслана и других российских городов.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

«В июле нынешнего года икону митрополита Ефрема, венчавшего на царство Михаила Романова, казанские верующие доставили в Екатеринбург. Затем образ побывал в Пермском крае и Белогорье и вернулся в Казань. В праздник Казанской иконы Божией Матери верующие прошли крестным ходом с иконой святителя Ефрема. Верующими, возносившими молитвы перед этим образом, уже зафиксированы случаи помощи Божией», – рассказывает прихожанка Петропавловского собора Марина Астахова.