На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2026 12:47

Петр Гуменник заявил пять четверных прыжков на Олимпиаде в Милане

Фото: fsrussia.ru

Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник сделал серьезную заявку на олимпийский турнир в Милане. Россиянин официально заявил произвольную программу с пятью четверными прыжками.

В контент россиянина вошли четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, уникальный каскад четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, а также каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

На данный момент после короткой программы Гуменник занимает промежуточное 12-е место с результатом 86,72 балла. Медали в мужском одиночном катании будут разыграны в пятницу, 13 февраля, когда фигуристы представят свои произвольные программы. Заявленный Гуменником набор ультра-сложных элементов обещает серьезную борьбу за место на пьедестале.

#фигурное катание
