Петр Гуменник занимает пятое место в после третьей разминки короткой программы Олимпиады

Фото: fsrussia.ru

Российский фигурист Петр Гуменник занимает промежуточное пятое место после завершения третьей разминки короткой программы в мужском одиночном катании. Открывая соревнования, он получил от судей 86,72 балла, из которых 48,43 балла были присуждены за технику, а 38,29 — за компоненты программы.

На текущий момент его результат опережают четверо спортсменов: южнокореец Джун Хван Ча (92,72 балла), американец Эндрю Торгашев (88,94 балла), канадец Стивен Гоголев (87,41 балла) и украинец Кирилл Марсак (86,89 балла). Далее в борьбу вступят фигуристы из двух оставшихся сильнейших разминок, что может привести к изменению позиций в таблице. Соревнования продолжаются.