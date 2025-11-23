news_header_top
23 ноября 2025

Петр Гуменник одержал победу на Гран-при в Омске

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Пётр Гуменник выиграл пятый этап Гран-при России по фигурному катанию, проходящий в Омске. Фигурист, дважды становившийся призёром национального первенства и побеждавший в финале российского Гран-при, продемонстрировал пять четверных прыжков в произвольной программе. За оба проката судьи присудили ему рекордные 311,12 баллов.

Серебряным призёром турнира стал двукратный чемпион России Евгений Семеночко, сумевший набрать 263,48 балла. Бронза досталась действующему чемпиону страны Владиславу Дикиджи, чей общий результат составил 257,22 балла.

Финальный рейтинг участников среди мужчин:

Пётр Гуменник — 311,12 балла

Евгений Семёночко — 263,48 балла

Владислав Дикиджи — 257,22 балла

Никита Сарновский — 240,91 балла

Арсений Димитриев — 237,23 балла

Андрей Мозалёв — 227,74 балла

#фигурное катание
