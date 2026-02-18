news_header_top
18 февраля 2026

Петр Гуменник не выступит в показательных номерах на Олимпиаде в Милане

Фото: Юлия Комарова (архив) / fsrussia.ru

Российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место в мужском одиночном катании на Играх 2026 года, не примет участия в традиционных показательных выступлениях. Об этом сообщает журналист Владислав Жуков.

Согласно стартовому протоколу гала-концерта, среди участников значатся: американец Илья Малинин, казахстанец Михаил Шайдоров, француз Адам Сяо Хим Фа, кореец Чха Чжун Хван, итальянец Даниэль Грассль, японцы Юма Кагияма и Шун Сато. Фамилии Гуменника в этом списке нет.

Ранее в социальных сетях активно обсуждалась возможность выступления российского фигуриста с показательным номером в костюме Оптимуса Прайма, что вызвало большой интерес у болельщиков. Однако этим планам не суждено было сбыться.

В комментариях к новости поклонники спортсмена выражают разочарование и строят предположения о причинах такого решения, среди которых называются как политические мотивы, так и возможные технические сложности. Сам фигурист пока не комментировал ситуацию.

