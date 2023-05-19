Замгенпрокурора РФ на сессии KazanForum рассказал о мерах по защите прав предпринимателей

Заместитель Генпрокурора России Петр Городов принял участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Он выступил на тематической сессии «Защита прав предпринимателей и инвесторов в России и странах Организации исламского сотрудничества».

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

Петр Городов отметил, что экономическое развитие различных стран в последние годы характеризуется определенными сложностями. Применительно к России это связано, в первую очередь, с пандемией, агрессивной политикой Запада и разрывом логистических цепочек. Несмотря на это, органы власти и бизнес в России продолжают работу в качестве слаженного механизма, позволяющего преодолевать все негативные последствия.

Заместитель главы российского надзорного ведомства рассказал, что после начала СВО работа по защите прав предпринимателей адаптирована новым реалиям и направлена на ликвидацию административных барьеров. Так, повышен уровень контрольных мероприятий, установлены ограничения на вмешательство государственных органов в деятельность IT-компаний.

Петр Городов указал, что подобная политика Генпрокуратуры России положительно сказалась на состоянии законности в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов.

«Только в прошлом году прокурорами оперативно выявлено и пресечено более 214 тыс. нарушений закона. Удалось оградить бизнес от бюрократического произвола и «навязчивого контроля» проверяющих структур в масштабах всей страны», – отметили в ведомстве.

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

В завершение он сообщил, что поддержка предпринимателей в условиях частичной мобилизации является приоритетом в деятельности органов прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства внимательно следят за должной реализацией политики помощи бизнесу. Кредитные каникулы, отсрочка по уплате налогов, страховых взносов и арендных платежей, особые условия исполнения контрактов по госзакупкам — эти меры позволят мобилизованным сохранить бизнес.

Сегодня на площадках форума пройдет еще ряд мероприятий. Стоит отметить, что работу продолжит и интерактивный стенд Генеральной прокуратуры Российской Федерации.