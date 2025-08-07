Петр Фрадков: «Мы ведем нормальный диалог с международной федерацией легкой атлетики»

Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» оценил потенциальное возвращение российских легкоатлетов на международную арену.

«Мы ведем нормальный открытый диалог с международной федерацией легкой атлетики. Есть понимание в наших отношениях. Отмечу, что и у нас есть международная повестка внутри России. К нам приезжают атлеты из Европы, Африки, даже Латинской Америки. Только в этом году у нас в стране было организовано восемь мероприятий, которые можно назвать международными. В них приняли участие представители из более 20 стран мира. Это хорошие, качественные турниры. Также наши юниоры выезжали на соревнования в Африку. Мы точно не стоим на месте и будем развивать успешно легкую атлетику и дальше», – отметил Фрадков.

С 7 по 10 августа в Казани проходит чемпионат России по легкой атлетике. Сегодня запланирована официальная церемония открытия мероприятия.