На главную ТИ-Спорт 28 ноября 2025 15:33

Петр Чех возобновил карьеру вратаря в 43 года

Петр Чех возобновил карьеру вратаря в 43 года
Фото: соцсети ХК «Харингей Хаскис»

Бывший вратарь футбольных клубов «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех, позже игравший в хоккейных клубах Англии вернулся к хоккейной карьере. 43-летний чех подписал контракт с клубом «Харингей Хаскис», который выступает в четвёртом дивизионе Британии.

В хоккее Чех также играет на позиции вратаря. Лондонский клуб стал пятым в его хоккейной карьере. Ранее Петр выступал за «Гилфорд Феникс» (четвёртый британский дивизион), «Челмсфорд» (третий), «Оксфорд» (третий) и «Белфаст» (первый, элитный).

Чех является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ) и рекордсменом сборной Чехии по футболу по количеству проведённых матчей (124). Петр завершил карьеру футболиста в 2019 году.

