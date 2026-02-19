Петербурженка, упавшая в гололед в Казани, отсудила у Горводзеленхоза 735 тысяч рублей

Суд в Санкт-Петербурге обязал Горводзеленхоз, коммунальную службу из Казани, выплатить 735 тысяч рублей жительнице северной столицы компенсации за плохую уборку льда на тротуаре. Об этом пишет ТАСС.

Женщина сломала голень, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре во время отдыха в Казани зимой 2025 года. Ей потребовалась операция с установкой пластин и винтов. Пострадавшая считает, что причиной травмы стала плохая уборка льда на тротуаре. Представители Горводзеленхоза, несмотря на извещение о деле, в суд не пришли и доказательств своей невиновности не предоставили.

«Суд взыскал с ответчика… компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей, ущерб в размере 9 369 рублей 60 копеек, расходы на составление заключения специалиста в размере 25 250 рублей», – сообщили в пресс-службе суда.