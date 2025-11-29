«Зенит» Владимира Аленко уступил «Белогорью» и потерпел второе поражение в сезоне

Фото: vczenit.ru

Волейболисты белгородского «Белогорья» в пяти сетах одержали победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках 10-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:2 (25:23, 25:19, 23:25, 20:25, 15:9).

Таким образом, команда бывшего наставника «Зенита-Казань», ныне возглавляющего питерский «Зенит» Владимира Алекно потерпела второе поражение в текучем сезоне Предварительного этапа Суперлиги.

«Зенит»: СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь

«Белогорье»: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев