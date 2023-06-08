Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится с 14 по 17 июня. Темами обсуждения в этом году станут электронная коммерция, развитие Арктики и внутреннего туризма по России, отношения со странами Азии и Ближнего Востока, здоровье нации и искусственный интеллект.

ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года. С 2005 года форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. В этом году событие состоится уже в 26-й раз.

В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 тыс. человек из 130 стран мира. Среди них были главы государств и правительств, руководители ряда крупнейших компаний, а также эксперты из числа представителей научных кругов и гражданского общества. В общей сложности 81 страна направила официальных представителей.