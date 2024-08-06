Петербургский девелопер приобрел второй участок в «Экорайоне» в Казани

ООО «Специализированный застройщик «Мицар» зарегистрировал право аренды с возможностью выкупа участка земли площадью 12 гектар в «Экорайоне», рядом с казанским поселком Новое Аракчино. Учредитель компании - ООО «Глоракс», пишет РБК Татарстан.

В июле 2023-го девелопер из Питера GloraX купил участок площадью 25 гектар в «Экорайоне». Планировалось на этой территории реализовать проект комплексной жилой застройки. Еще у девелопера имеется пару площадок для точечной жилой застройки в Казани. Одна находится в Московском районе столицы РТ, а другая – в Советском. Оба участка купили в мае текущего года.

Судя по планировке, на территории жилой застройки в «Экорайоне» будет 15 кварталов. Там хотят возвести жилье для 17,5 тыс. человек. Еще там будут соцобъекты, объекты обслуживания и т. д.

Пока что GloraX - единственный покупатель земельного участка в «Экорайоне». Заявлялось, что девелопер инвестировал в реализацию проекта на первом приобретенным компанией участке около 20 млрд рублей. Также сообщалось, что GloraX ведет переговоры насчет покупки второго участка в «Экорайоне», где могут построить ЖК площадью до 200 тыс. кв. м.

В апреле 2024 года в пресс-службе Республиканского фонда поддержки сообщали, что на территории «Экорайона» перед началом комплексного освоения нужно обустроить инженерные сети водоснабжения, водоотведения, слаботочных связей и тому подобного. Работы хотят завершить в 2026-м.