Петербургская прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

Прокуратура Санкт-Петербурга в день 81-ой годовщины со дня начала блокады Ленинграда направила в суд иск с требованием признать ее военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что заявление в петербургский городской суд подано для защиты национальных интересов России, законных прав и интересов жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города. Прокуроры внимательно изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Вместе с тем в ходе Нюрнбергского процесса, правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана», — подчеркивается в сообщении.