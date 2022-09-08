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Официальная хроника
8 сентября 2022  11:01

Петербургская прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

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Прокуратура Санкт-Петербурга в день 81-ой годовщины со дня начала блокады Ленинграда направила в суд иск с требованием признать ее военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что заявление в петербургский городской суд подано для защиты национальных интересов России, законных прав и интересов жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города. Прокуроры внимательно изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Вместе с тем в ходе Нюрнбергского процесса, правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана», — подчеркивается в сообщении.

#Блокада Ленинграда #Генпрокуратура России
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