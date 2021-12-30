Петарды, салюты, бенгальские огни: от чего в Новый год страдают глаза татарстанцев

Неосторожное использование пиротехники может привести к серьезным травмам глаз. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного врача поликлиники №21 Диана Тимеркаева.

«Эта проблема повторяется из года в год. К нам обращается большое количество пациентов с травмами после использования пиротехники. Взрывная волна может привести к контузии разной степени тяжести. Человек может получить отслойку сетчатки, кровоизлияние в глаза, что потребует хирургического вмешательства», – рассказала спикер.

Она добавила, что контузия тяжелой степени может привести к нарушению целостности оболочки глаза. В таком случае даже операция не гарантирует полного восстановления зрения.

По словам Тимеркаевой, если покупать всю пиротехнику в сертифицированных магазинах, то травм можно избежать. Но при этом нужно соблюдать инструкции и следовать требованиям техники безопасности.

«Бенгальские огни могут привести к термическим и химическим ожогам. Если в составе была щелочь, то возможна потеря зрения вплоть до слепоты», – отметила спикер и попросила родителей быть крайне внимательными, поскольку именно дети больше всего любят зажигать бенгальские огни.