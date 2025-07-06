Песьяков отнес «Рубин» к топ-клубам РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Уже даже много топ-клубов набирается. Мы ещё ЦСКА с «Локомотивом» не упомянули. Где-то рядышком «Рубин» — финансы позволяют. Четвёртое место для «Динамо», наверное, будет провалом. Для «Локомотива» — тоже. Здесь набирается шесть-семь команд, а призовых мест всего три. Поэтому как минимум три провала мы увидим (смеётся)», – передает слова Песьякова «Чемпионат».

Напомним, «Рубин» финишировал на седьмом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25. Команда Рашида Рахимова набрала 45 очков.

Чемпионом РПЛ впервые в истории стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», а третье – ЦСКА.