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На главную ТИ-Спорт 6 июля 2025 12:41

Песьяков отнес «Рубин» к топ-клубам РПЛ

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Песьяков отнес «Рубин» к топ-клубам РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Уже даже много топ-клубов набирается. Мы ещё ЦСКА с «Локомотивом» не упомянули. Где-то рядышком «Рубин» — финансы позволяют. Четвёртое место для «Динамо», наверное, будет провалом. Для «Локомотива» — тоже. Здесь набирается шесть-семь команд, а призовых мест всего три. Поэтому как минимум три провала мы увидим (смеётся)», – передает слова Песьякова «Чемпионат».

Напомним, «Рубин» финишировал на седьмом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25. Команда Рашида Рахимова набрала 45 очков.

Чемпионом РПЛ впервые в истории стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», а третье – ЦСКА.

#фк рубин #фк крылья советов #спорт #футбол #премьер-лига
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