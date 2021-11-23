Пьесы татарстанских драматургов примут участие в фестивале в Москве

23 и 24 ноября в Москве состоится Фестиваль современной драматургии народов России, где будут организованы читки пьес, их обсуждения, лекции и круглые столы.

«Всех неравнодушных к театру и драматургии приглашают посетить мероприятия, посвященные современной национальной драматургии и театру», — отмечает пресс-служба Минкультуры РТ.

На фестивале можно будет увидеть читки пьес современных драматургов из Татарстана, Удмуртии и Башкирии.

Мероприятие пройдет в Бумажной фабрике по адресу: Переведеновский переулок, 18, стр. 6. Вход свободный, необходимо заранее зарегистрироваться. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.