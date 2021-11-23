news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
23 ноября 2021  03:10

Пьесы татарстанских драматургов примут участие в фестивале в Москве

news_top_970_100

23 и 24 ноября в Москве состоится Фестиваль современной драматургии народов России, где будут организованы читки пьес, их обсуждения, лекции и круглые столы.

«Всех неравнодушных к театру и драматургии приглашают посетить мероприятия, посвященные современной национальной драматургии и театру», — отмечает пресс-служба Минкультуры РТ.

На фестивале можно будет увидеть читки пьес современных драматургов из Татарстана, Удмуртии и Башкирии.

Мероприятие пройдет в Бумажной фабрике по адресу: Переведеновский переулок, 18, стр. 6. Вход свободный, необходимо заранее зарегистрироваться. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное