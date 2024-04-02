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Пестречинской школе имени Додосова передали флаги, подписанные бойцами СВО
В 1-й Пестречинской школе прошло торжественное мероприятие, посвященное передаче учебному заведению флага района с подписями пестречинцев, которые служат в зоне спецоперации.
В приветственной речи глава Пестречинского района Ильхам Кашапов отметил, что многие жители принимают активное участие в сборе и отправке помощи военнослужащим-землякам. По его словам, сам он уже дважды лично ездил навестить бойцов и передать им посылки.
«На прошлой неделе я вернулся из второй поездки. Ребятам доставили генератор, продукты питания, хозяйственные товары, медикаменты, маскировочные сети и два автомобиля „Шевроле Нива“. На Сватовском и Херсонском направлениях встретился с мобилизованными из нашего района», — рассказал он.
С собой Ильхам Кашапов повез четыре флага района: два из них остались там, а два вернулись обратно, но уже с подписями пестречинских военнослужащих. Их передали музею школы, а вместе с ними вымпел, номера фронтовой газеты, в выпуске которого участвует военнослужащий из муниципалитета, и другие военные экспонаты.
На мероприятии присутствовали мать выпускника первой школы, Героя России Ивана Додосова Татьяна Николаевна (его имя сегодня носит это учебное заведение), а также мать участника СВО, учителя этой школы Павла Т. — Венера Ахметвалеевна.
Обеим вручили благодарственные письма главы района за достойное воспитание сыновей. Венере Ахметвалеевне вместе с тем передали грамоту сыну за мужество и добросовестное исполнение должностных обязанностей.
«Мой Паша как родился, сразу закричал, и врач сказал: „Ну, мужик родился!“. И на самом деле, он подтверждает это: немногословный, много не говорит, но много делает. Как любая мама, я переживала за ребенка. Он уже знал про повестку, но сначала молчал, потому что мы проводили юбилей, а на следующее утро пошел сам в военкомат. Он сказал: „Я мужчина, а не заяц, бегать не собираюсь“. Хоть мы, конечно, и болеем за наших детей, но в то же время мы горды ими, что они свой долг выполняют», — рассказала женщина.
Завершилось мероприятие исполнением песни Олега Газманова «Вперед, Россия» в исполнении четвероклассника Артура Золина.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.
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