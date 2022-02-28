Пестречинский район сохранил первое место в республике по вводу жилых домов

Пестречинский район Татарстана сохранил первое место в республике по общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию на душу населения, и третье место по общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию. Об этом на 20-м заседании Совета Пестречинского района сообщил глава муниципалитета Ильхам Кашапов.

Помимо этого, по сравнению с рейтингом за 2020 год район улучшил свои позиции по уровню зарегистрированной безработицы (поднявшись с 45-го на 12-е место), валовой продукции сельского хозяйства (с 15-го на 9-е место), налоговым и неналоговым доходам (с 20-го на 17-е место), а товаров собственного производства отгружено (с 28-го на 26-е место).

Однако район ухудшили свои позиции по покупательской способности заработной платы (опустившись с 10-го на 18-е место) и объему добавленной стоимости предприятий (с 28-го на 29-е место).

«Реализация поставленных задач социально-экономического развития района зависит от исполнения бюджета. Исполнение доходной части по состоянию на 1 января 2022 года составило 604 млн 95 тыс. рублей, что на 20,3% больше утвержденного плана», — доложил Ильхам Кашапов.

Глава района убежден, что важнейшей составляющей качества жизни являются денежные доходы населения, которые составили 23 082 рублей на душу населения и возросли на 8,9%. Средняя заработная плата, включая субъекты малого предпринимательства, в 2021 году составила 35 704 рубля, что на 5,1% выше показателя 2020 года. Средний размер пенсии по району составил 14 179 рублей.

«Оценка деятельности органов власти муниципальных районов осуществляется на основе рейтинговых показателей. По итогам прошедшего года наш район занимает седьмое место (в 2020 году — 24-е место)», — резюмировал спикер.