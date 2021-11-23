Пестречинский район РТ выиграл грант на проект по профилактике «колумбайна»

Фото предоставлено Наилей Тазиевой

Пестречинское землячество Республики Татарстан при поддержке организации «Форпост» выиграло грант в 328 тыс. рублей на проект по профилактике «колумбайна», school-шустинга, обучению молодежи действиям во время форс-мажорных обстоятельств и экстремальных ситуаций. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель отделения АМО РТ, директор центра «Форпост» Наиля Тазиева.

«Проект очень важный, на злобу дня, особенно после трагичных событий в Казани и Перми. Все молодые люди должны знать, как спасти себя, оказать первую помощь, так как иногда в нынешних условиях необходимо следовать фразе: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. От этого, к сожалению, не застрахован никто», — отметила собеседница агентства.

Помимо этого, проект направлен на отвлечение молодежи от деструктивизма и вовлечение их в патриотические мероприятия. «Это также один из важных блоков в нашем проекте. Планируется проведение тренингов на сплочение команды, которые будут проводить психологи, а также тренинги по коррекции поведения и обучению управления собственным гневом», — отметила Тазиева.

Реализация проекта начнется в текущем году. Планируется охватить более 400 подростков Пестречинского района.

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