Пестречинский район РТ в 2022 году перевыполнил план по вводу жилья

В строительной отрасли Пестречинского района Татарстана в этом году сохраняется положительная динамика. Общая площадь жилья, введенного на территории муниципалитета, составляет 237 тыс. кв. метров при годовом плане 200 тыс. кв. метров (из них на индивидуальные дома приходится 117 516 кв. метров). О ситуации со строительством на XXVII заседании Совета Пестречинского района доложил и. о. руководителя исполкома района Альберт Сабитов.

«План выполнен на 119%. На 2023–2025 годы планируется сдавать в эксплуатацию по 205 тыс. кв. метров жилья ежегодно», — сообщил спикер.

В 2022 году в районе было реализовано 14 программ по строительству социальных объектов на общую сумму 524 млн рублей, включая строительство врачебной амбулатории в деревню Куюки. Объемы выполнения — 95%. Срок сдачи — до конца 2022 года. Объем финансирования составляет 204,5 млн рублей.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным) выполнены работы по реконструкции очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в ЖК «Усадьба Царево» на сумму 140,1 млн рублей.

По республиканской программе капитально отремонтировано здание исполкома Ковалинского сельского поселения за 2,29 млн рублей и завершено строительство ФАПа в селе Ковали за 3,9 млн рублей.

Кроме того, 19 дворов благоустроено по программе «Наш двор» (решение о реализации которой принял Президент РТ Рустам Минниханов) на сумму 28,6 млн рублей. Также выполнен капитальный ремонт 16 жилых домов в селах Пестрецы, Кошаково, Ленино-Кокушкино, Пановка, Кулаево за 59,3 млн рублей. Проведены работы по установке уличного освещения на сумму 2,9 млн рублей.