Пестречинский район принял выставку картин атнинского художника Ильдара Валиуллина

В Пестречинском районе Татарстана состоялась выставка картин «Рождение легенды» художника Ильдара Валиуллина. Ее смогли бесплатно посмотреть жители Пестрецов, а также сел Шали и Богородское. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал Ильдар Валиуллин.

«На выставке в районе я представил 64 полотна. В своей работе я в основном использую холст и масло», — поделился художник с агентством.

Мастер кисти — уроженец Атнинского района, также его творчество известно на территории Арского, Балтасинского, Высокогорского районов. Зрителями выставки становились и жители Казани, когда экспозиция располагалась в ДК «Юность». Своим поклонникам он также знаком и под псевдонимом Рамзил Валиуллин.

Главная тема произведений художника — природа и люди родного Татарстана, а также обряды народов.

«Природа в плачевном состоянии. Мы отделились от нее. Вернуться к природе, своим истокам — это основное, о чем я пишу. Еще одной темой является возрождение и примирение национальностей России через природу, красоту мира», — рассказал живописец.

«Меня вдохновляет прекрасная природа, мои ночные сны и образы из души народа», — поделился Ильдар Валиуллин.

Художник также проводит различные мастер-классы для детей. «А иногда и они мне могут дать мастер-класс. Это очень интересно», — добавил он.