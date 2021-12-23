Пестречинский народный театр «Балкыш» выиграл миллионный грант

Фото: пресс-служба Пестречинского района

Народный театр «Балкыш» при районном Доме культуры Пестрецов получил Гран-при ХХI межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт 2021» имени Шамиля Закирова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района.

«Сумма гранта престижной награды составила 1 млн рублей. Победители еще пока не знают, на что потратят внушительный выигрыш», — прокомментировали в администрации района.

Свою победу коллектив театра посвятил памяти народного артиста Татарстана, уроженца Пестречинского района Айдара Хафизова, который ушел из жизни год назад от осложнений после коронавируса.

Участники фестиваля представили спектакли на татарском, русском языках на основе пьес классической и современной литературы. Пестречинцы показали спектакль «Казан егетлэре». Торжественное награждение триумфаторов премии состоялось в театре имени Камала.

«Мы очень рады, что и жюри конкурса „Идел-йорт“ так высоко оценило нашу работу. О Гран-при мы и мечтать не могли! Тем более представить свою работу на сцене театра Галиаскара Камала», — отметил режиссер театра «Балкыш» Фаниль Мисалов.

Межрегиональный фестиваль театральных коллективов «Идел-йорт» проводится с 2000 года. Он нацелен на развитие любительского театрального искусства, расширение художественного репертуара, повышение исполнительского мастерства самодеятельных артистов и уровня режиссерско-постановочных работ, показ спектаклей народных театров широкой зрительской аудитории, обмен опытом работы, оказание методической и практической помощи артистам народных театров.