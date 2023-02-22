Пестречинцы собрали для мобилизованных земляков почти 4 млн рублей

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Благодаря неравнодушным жителям, предприятиям и организациям Пестречинского района в 2022 году была оказана гуманитарная помощь мобилизованным землякам на общую сумму 3 млн 995 тыс. рублей. Об этом на отчетной сессии сообщил глава района Ильхам Кашапов. Он также подчеркнул, что данная работа будет продолжена в текущем году.

«В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Наш район тоже не остался в стороне. Наши доблестные ребята сейчас выполняют свой воинский долг», — отметил Кашапов.

По его словам, главной задачей со стороны властей является поддержка и оказание внимания родным и близким мобилизованных граждан. Каждая семья мобилизованного пестречинца обеспечена конкретной адресной помощью и льготами — это бесплатное питание в школах и освобождение от родительской платы в детских садах, внеочередное устройство детей в образовательные организации района, бесплатное посещение платных учебных занятий в учреждениях образования, культуры и спорта.

«Для решения насущных проблем членов семей мобилизованных в районе создан оперативный штаб, который я возглавляю лично. Всего за весь период поступило 87 обращений, из которых 78 решено положительно, 9 остаются в работе», — доложил спикер.

Также Кашапов вспомнил и о земляках-героях. Участнику специальной военной операции, майору Ивану Додосову присвоено звание Героя России. Пестречинская школа №1, где он учился, теперь носит его имя.

В трех общеобразовательных учреждениях района — пестречинских школах №1 и №2, Пановской школе установлены мемориальные доски в память о погибших земляках Динаре Хаметове, Сергее Харламове, Сергее Кравчине и Вячеславе Казакове.

«Память о них всегда будет в наших сердцах», — сказал глава района.