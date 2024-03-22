Пестречинцу вручили медаль «Волонтеру России», он отправил вторую «Ниву» на СВО

Фото: © Люция Сиразеева

Депутат Казанской городской Думы, заместитель командира батальона «Енисей» Альфред Валиев вручил пестречинцу Артуру Утяганову медаль «Волонтеру России».

«Чтобы носили с честью и дальше так работали на благо нашей страны, армии. На таких людях держится русская земля», — заявил представитель батальона.

Фото: © Люция Сиразеева

Артур Утяганов поблагодарил его и тут же передал свою машину «Нива», которую купил две недели назад специально, чтобы отправить военным. Она не пустая, в багажнике коробка окопных свечей, печка из села Богородское и другая помощь. Машина при покупке была далеко не в идеальном состоянии, но для автослесаря Артура, по его словам, было только в радость своими руками отремонтировать ее.

«Очень много было проделано работы, — признался волонтер. — Двигатель новый устанавливался, по ходовой части все перебиралось. Порядок навел, как положено. Подготавливал у приятеля Рината Сибгатуллина в автосервисе, он мне помог в этом деле. Теперь машина будет служить ребятам верой и правдой».

Фото: © Люция Сиразеева

Это уже вторая «Нива», которую Артур собирает и отправляет военнослужащим. Большой привет он передает городам Волжск, Саранск и Борисоглебск, где ему предоставляли автосервис, чтобы доделать машину. Первую «Ниву» он доставил лично в город Ровеньки Луганской области военнослужащему Расилю из села Чита, о котором узнал от общественника Миннура Шамсутдинова.

«Нас объединила гуманитарная помощь. Артур обратился ко мне тогда, говорит, что у него машина есть, но не знает, куда и как передать. Как раз мой земляк, участник СВО, просил машину. Так сразу и решили, что ему отправим. Я рад, что познакомился с таким человеком. Будем вместе и в дальнейшем продолжать благие дела», — сказал Миннур, пожимая руку «Волонтеру России».

Фото: © Люция Сиразеева

Артур отметил, что первая «Нива» уже активно используется как для переброски военнослужащих, так и для перевозки раненых. Вторую доставят примерно в первой половине апреля.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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