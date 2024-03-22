Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пестречинцу вручили медаль «Волонтеру России», он отправил вторую «Ниву» на СВО
Депутат Казанской городской Думы, заместитель командира батальона «Енисей» Альфред Валиев вручил пестречинцу Артуру Утяганову медаль «Волонтеру России».
«Чтобы носили с честью и дальше так работали на благо нашей страны, армии. На таких людях держится русская земля», — заявил представитель батальона.
Артур Утяганов поблагодарил его и тут же передал свою машину «Нива», которую купил две недели назад специально, чтобы отправить военным. Она не пустая, в багажнике коробка окопных свечей, печка из села Богородское и другая помощь. Машина при покупке была далеко не в идеальном состоянии, но для автослесаря Артура, по его словам, было только в радость своими руками отремонтировать ее.
«Очень много было проделано работы, — признался волонтер. — Двигатель новый устанавливался, по ходовой части все перебиралось. Порядок навел, как положено. Подготавливал у приятеля Рината Сибгатуллина в автосервисе, он мне помог в этом деле. Теперь машина будет служить ребятам верой и правдой».
Это уже вторая «Нива», которую Артур собирает и отправляет военнослужащим. Большой привет он передает городам Волжск, Саранск и Борисоглебск, где ему предоставляли автосервис, чтобы доделать машину. Первую «Ниву» он доставил лично в город Ровеньки Луганской области военнослужащему Расилю из села Чита, о котором узнал от общественника Миннура Шамсутдинова.
«Нас объединила гуманитарная помощь. Артур обратился ко мне тогда, говорит, что у него машина есть, но не знает, куда и как передать. Как раз мой земляк, участник СВО, просил машину. Так сразу и решили, что ему отправим. Я рад, что познакомился с таким человеком. Будем вместе и в дальнейшем продолжать благие дела», — сказал Миннур, пожимая руку «Волонтеру России».
Артур отметил, что первая «Нива» уже активно используется как для переброски военнослужащих, так и для перевозки раненых. Вторую доставят примерно в первой половине апреля.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Люции Сииразеевой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»