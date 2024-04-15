Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песошину рассказали о повышении надежности и безаварийной работы АО «Татэнерго»
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании совета директоров АО «Татэнерго». Обсуждались результаты работы компании за прошлый год и другие вопросы, сообщает пресс-служба Правительства РТ.
Так, были затронуты итоги реализации электрической и тепловой энергии, планы по капитальному строительству, инвестиции.
Кроме того, участникам заседания рассказали о мерах, принимаемых компанией для повышения надежности безаварийной работы, и итогах их реализации в 2023 году. Также обсуждалась закупочная деятельность «Татэнерго».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»