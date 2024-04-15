Песошину рассказали о повышении надежности и безаварийной работы АО «Татэнерго»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании совета директоров АО «Татэнерго». Обсуждались результаты работы компании за прошлый год и другие вопросы, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Так, были затронуты итоги реализации электрической и тепловой энергии, планы по капитальному строительству, инвестиции.

Кроме того, участникам заседания рассказали о мерах, принимаемых компанией для повышения надежности безаварийной работы, и итогах их реализации в 2023 году. Также обсуждалась закупочная деятельность «Татэнерго».