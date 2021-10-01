Песошину рассказали о перспективах создания в РТ зарядных станций для электрокаров

фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня в Доме Правительства РТ состоялось заседание совета директоров «Сетевой компании». Основными вопросами повестки дня стали надежность электроснабжения потребителей, реализация плана капитального строительства, итоги деятельности за I полугодие 2021 года и развитие зарядной инфраструктуры для транспортных средств с электродвигателями, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Мероприятие прошло под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Как рассказали на заседании, за I полугодие татарстанским потребителям было передано 13,1 млрд.кВт.ч электроэнергии. В этой области отмечается рост полезного отпуска и крупным потребителям, и населению. Так, за первые шесть месяцев 2021 года фактический уровень потерь в компании составил 6,1% — это один из лучших показателей в сравнении с другими компаниями ОЭС Средней Волги. Кроме того, специалисты исполнили более 13 тыс. договоров на технологическое присоединение потребителей — почти в два раза больше, чем в 2020 году. При этом основная часть договоров приходится на льготную группу заявителей.

За полугодие было освоено более 4,3 млн рублей капитальных вложений, большая часть из которых была направлена на ремонт и возведение распределительных сетей классом напряжения 0,4-6(10) кВ, установку счетчиков электроэнергии, а также строительство и реконструкцию питающих центров высокого напряжения.

В 2021 году компания выполняет такие крупные и экономически значимые проекты, как «строительно-монтажные работы по электроснабжению федеральной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань; строительство и реконструкция комплекса объектов 110-220 кВ Нижнекамского энергорайона; реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 500 кВ Бугульма; реконструкция ПС 110 кВ Прикамская по программе по изменению схемы электроснабжения и созданию энергетического кольца, включающего ПС 110 кВ Прикамская, ПС 220 кВ Тойма-2 и ПС 500 кВ Щелоков», говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, за это время были введены в эксплуатацию 11 096 объектов электроснабжения потребителей, 291 километр линий электропередачи и 19 541кВА трансформаторной мощности.

Еще одним вопросом, рассмотренным на заседании, стала оценка предпосылок и перспектив развития зарядной инфраструктуры для машин с электродвигателями, а также роль, которую «Сетевая компания» будет выполнять в рамках реализации федеральной программы развития инфраструктуры на территории Татарстана.