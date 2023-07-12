Песошину и Грефу показали новейшие разработки КАМАЗа

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф посетили КАМАЗ в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Гостей сопровождали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и мэр Автограда Наиль Магдеев. Герману Грефу показали производственные цеха, заводоуправление и испытательный полигон предприятия.

Кроме того, Премьер-министру РТ и главе Сбера продемонстрировали последние разработки КАМАЗа. Они, в частности, увидели опытные образцы самосвалов, предназначенных для работы на карьерах и дорожном строительстве, электробусы и прототип разрабатываемого электромобиля «Атом».