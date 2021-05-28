Песошину доложили о росте спроса на электроэнергию в Татарстане в 2021 году

За первый квартал 2021 года спрос на электроэнергию в Татарстане вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом на очередном заседании совета директоров АО «Татэнергосбыт» под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина рассказал директор компании Рифнур Сулейманов.

Докладчик ознакомил присутствующих с общереспубликанскими показателями электропотребления — цифры увеличились относительно первого квартала 2020 года, когда еще не были введены ковид-ограничения.

Общее потребление электроэнергии по Татарстану составило 8 млрд 288 млн кВт. ч. Основной причиной положительной динамики Рифнур Сулейманов назвал погодный фактор – более холодная температура зимой по сравнению с прошлым годом. По России за отчетный период спрос на электроэнергию вырос на 3,9%.

Также докладчик рассказал о росте показателей выработки электроэнергии в РТ (на 5,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — всеми станциями было выработано 7 млрд 175 млн кВт. ч электроэнергии. Это отразилось и на доле покупки электроэнергии за пределами республики (13,4%).

Далее Рифнур Сулейманов представил показатели финансового состояния компании. Он отметил, что показатели платежеспособности АО «Татэнергосбыт» соответствуют установленным критериям оценки и указывают на своевременное исполнение компанией всех финансовых обязательств.

Он доложил, что на 1 апреля 2021 года просроченная дебиторская задолженность компании составила 451,0 млн рублей (уменьшение на 5,6%). Снижение произошло по следующим группам потребителей: промышленные, непромышленные, сельскохозяйственные предприятия, бюджетная сфера, УК, ТСЖ, ЖСК и предприятия ЖКХ.

Рост зафиксирован в группе «население» — максимальный размер задолженности пришелся на начало марта и составил 189 млн рублей. Также увеличение задолженности произошло по энергосбытовым компаниям — цифра выросла за счет проблемной организации ООО «ПрофСервисТрейд» (по состоянию на 27 мая 47,8 млн рублей). АО «Татэнергосбыт» ведется постоянная работа по взысканию указанной задолженности в судебном порядке с применением мер ответственности, сообщается на портале Правительства РТ.