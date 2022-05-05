Песошину доложили о росте чистой прибыли «Татспиртпрома» до 1,3 млрд рублей

Госкомпания «Татспиртпром» в 2021 году увеличила выпуск продукции на 6% — до 9,3 млн декалитров. Рентабельность продаж составила 24,9% и увеличилась к уровню 2020 года на 1,7 процентных пункта. Итоги работы компании обсудили на заседании совета директоров, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«По итогам 2021 года компания получила чистую прибыль в размере 1 млрд 335 млн рублей, что больше на 319 млн рублей по сравнению с 2020 годом», — говорится в сообщении.

В 2021 году в консолидированный бюджет Татарстана было перечислено налогов и сборов на 3,7 млрд рублей. Это на 786 млн рублей больше, чем в 2020 году. Акциз от пива за 2021 год был перечислен в сумме 2,9 млрд рублей, что на 21% выше уровня 2020 года.

«Татспиртпром» — крупнейшая алкогольная компания РФ, входящая в топ-3 общенационального рейтинга производителей водочной продукции. Создана в 1997 году решением Правительства Республики Татарстан. В структуру компании входят два спиртовых завода, два ликероводочных завода, винзавод «Vigrosso», пивоваренный завод «Белый Кремль», торговое предприятие «Алкоторг», логистический центр. Общая численность работников около 4 тыс. человек.