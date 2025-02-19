«Так не бывает»: Песошин удивился сумме долгов населения за ЖКУ в Альметьевском районе

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин был неприятно удивлен колоссальными суммами задолженности населения за ЖКУ в Альметьевском районе. Цифры озвучили на заседании Совета района по итогам социально-экономического развития в 2024 году и задачам на 2025-й.

«На сегодняшний день – прошу обратить на это внимание – в районе задолженность населения за ЖКУ составляет порядка 372 млн рублей, а управляющих компаний и ТСЖ за электроэнергию, холодную воду, подогрев воды и теплоснабжение – порядка 742 млн рублей. Так не бывает», – сказал Премьер-министр.

Следом он дал поручение начальнику Госжилинспекции РТ Александру Тыгину «сделать объединяющие усилия», чтобы исправить ситуацию.

«Посмотрите тарифные источники вместе со строительным комитетом, посмотрите платежную дисциплину. То есть у вас есть все функции для того, чтобы эту ситуацию исправить. А где не хватит ваших познаний — есть другие методы», — указал Песошин.

На том же заседании прозвучало, сколько миллионов тонн нефти было добыто и переработано в Татарстане за 2024 год.