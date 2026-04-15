Песошин заявил о тревожных сигналах на рынке жилья в Татарстане

В Татарстане сохраняется высокий объем строительных работ, однако на рынке жилья фиксируются тревожные сигналы. Об этом заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«[В 2025 году] введено более 3,5 млн квадратных метров жилья. План на 2026 год – 3 млн 175 тыс. квадратных метров жилья», – сказал он.

Приоритетная задача – это обеспечить доступность жилья, отметил Песошин, потому что «в условиях снижения рождаемости именно жилищная политика должна работать как один из инструментов семейной политики».

Но рост стоимости строительных материалов на фоне высокой ключевой ставки, а также изменения условий ипотечных программ требуют особого внимания к сбалансированности объемов жилищного строительства и платежеспособного спроса.

«[Важно] не допустить накопления нереализованного жилья и банкротства строительных компаний. Тревожные сигналы в этом направлении есть», – сообщил Песошин.

Премьер-министр добавил, что необходимо продолжить работу по снижению издержек застройщиков и ускорению запуска новых проектов.

Кроме того, требуется усилить контроль в сфере индивидуального жилищного строительства с учетом выявленных фактов деятельности недобросовестных застройщиков.