Песошин заявил, что не видит ни малейшего риска неисполнения нацпроектов в Татарстане

Все обязательства, которые взял на себя Татарстан в 2022 году в части исполнения национальных проектов будут исполнены, никаких опасений срыва работ или поставок нет. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на сессии Госсовета РТ.

«Я не вижу ни малейшего риска по нацпроектам. Мы осваиваем гораздо большие суммы, по более крупным мероприятиям. В этом году нацпроекты – это 29,4 млрд рублей. Из них 19,1 млрд рублей – это федеральная часть. Предусмотрено 148 мероприятий. Это не те объемы, из-за которых нужно беспокоиться», — сказал Песошин.

Премьер-министр РТ напомнил, что в стране накануне был принят пакет антикризисных мер, которые в числе прочего позволяют корректировать цены и переходить на другие виды оборудования в рамках госзаказов. Таким образом у заказчиков и поставщиков появляются новые возможности по исполнению своих обязательств.

«Я не вижу никаких рисков по нацпроектам», — подчеркнул глава Правительства РТ.

Премьер-министр Татарстана сегодня выступил в Госсовете РТ с традиционным ежегодным отчетом о работе Правительства республики.

Систему национальных проектов в сегодняшнем виде сформировали на основе указов Президента РФ Владимира Путина. Однако несколько нацпроектов были запущены с 2006 года: «Доступное и комфортное жилье», «Развитие АПК», «Здоровье» и «Образование».