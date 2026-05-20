Песошин: «Задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса снижается»

Совокупная задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы с 2015 года стабильно снижается. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Кабмина республики по итогам прошедшего отопительного сезона и задачам на следующий сезон.

«На сегодняшний день просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составляет 196,3 миллиона рублей, что ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3%. Просроченная задолженность за электроэнергию снизилась за прошлый год вдвое и составила 39,4 млн рублей», – заявил Песошин.

По его словам, общая задолженность населения республики за жилищно-коммунальные услуги на начало мая этого года составила 10,7 млрд рублей.

«Сумма значительная и за год увеличилась на 3,5%», – добавил премьер-министр РТ.