Песошин: За год долги по энергоресурсам в Татарстане снизились на 70 млн рублей

Сегодня в Правительстве Татарстана состоялось совещание, посвященное итогом прошедшего отопительного сезона, а также вопросам подготовки к следующему — 2022/2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РТ.

В заседании принял участие Президент РТ Рустам Минниханов, провел мероприятие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Татарстанский премьер рассказал, что слаженная работа районов и предприятий ЖКХ позволила провести подготовку к прошедшему сезону в установленные сроки: был заключен договор на поставку газа с АО «Газпром межрегионгаз Казань», 40 из 45 муниципальных образований в срок получили паспорта готовности. Подготовлены 3 146 котельных, 17 476 многоквартирных домов, 3 333 объекта образования, 2 013 объектов здравоохранения, 1 962 объекта культуры, 311 объектов спорта и молодежи, 175 объектов социальной защиты.

«Паспорта готовности не получили Арский, Муслюмовский, Пестречинский, Сармановский муниципальные районы и город Казань», — напомнил Песошин.

Он отметил, что прошедший отопительный сезон не обошелся без аварийных ситуаций, в том числе отключений теплоснабжения. За весь период 2021/2022 произошел 2 741 такой случай.

«Сетевым компаниям необходимо ужесточить контроль за качеством ремонтных работ при подготовке к очередному отопительному периоду. Необходимо своевременно обнаружить и заменить изношенные сети тепло- и водоснабжения, чтобы в будущем избежать таких серьезных аварий, которые в этом отопительном периоде были в городах Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма», — заявил Песошин, говоря о подготовке к сезону 2022/2023.

Кроме того, добавил он, 1016 обращений татарстанцев поступило Государственную жилищную инспекцию. Жители республики жаловались на некачественное предоставление услуг по теплоснабжению.

Затронул Премьер-министр РТ и проблему с задолженностью населения, организаций и предприятий по платежам за энергоресурсы. По его данным, с 2015 года наблюдается тенденция по снижению данного показателя. На сегодня он составляет 360 млн рублей, из которых 296 млн приходится на газ, 64 — на электроэнергию. В течение года долги населения, организаций и предприятий снизились на 70 млн рублей.