Песошин выступил с отчетом о деятельности Кабмина РТ на заседании Госсовета Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин выступил на заседании Государственного Совета РТ с отчетом о деятельности Кабинета Министров республики по итогам 2025 года. В своем докладе Глава Правительства Татарстана затронул основные направления развития республики в сферах здравоохранения, образования, поддержки занятости и социальной защиты, в области культуры и молодежной политики.

Полный текст доклада Алексея Песошина

Меры поддержки предприятий

Учитывая современные реалии, с которыми сталкивается наша страна, включая санкционное давление и другие многочисленные вызовы, Оперативный штаб под руководством Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, вместе с вами, уважаемые депутаты, и совместно с федеральными министерствами продолжил работу по принятию системных мер.

Имеющиеся ресурсы были сконцентрированы на приоритетных направлениях социально-экономического развития республики.

В результате, несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась.

Позиции Республики Татарстан

Благодаря такому подходу, по основным макроэкономическим показателям Татарстан сохраняет за собой лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации:

‒ по объему валового регионального продукта мы на 6 месте,

‒ инвестициям в основной капитал – на 5,

‒ промышленному производству и сельскому хозяйству – на 4,

‒ строительству – на 2.

ВРП, ИПП

По итогам года валовой региональный продукт достиг 5 трлн 730 млрд рублей.

Объем отгруженной продукции превысил 6 трлн рублей.

В условиях санкционных вызовов индекс промышленного производства составил 109,9%.

Основной вклад обеспечили обрабатывающие производства с учетом гособоронзаказа и инвестиционных проектов.

Инвестиции в основной капитал превысили 1,6 трлн рублей, почти половина которых направлена на развитие обрабатывающих производств.

ОЭЗ, промпарки, ТОР

Объем производства резидентов особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития составил порядка 1,5 трлн рублей.

Это более 24% объема промышленного производства республики.

В 2025 году особыми экономическими зонами привлечено 18 новых резидентов, вложено 300 млрд рублей инвестиций, создано свыше 12 тысяч рабочих мест.

На каждый рубль налоговых и таможенных льгот приходится:

7 рублей частных инвестиций;

3 рубля поступлений в бюджеты всех уровней.

Благодаря поддержке Правительства России в прошлом году в Заинском районе создана новая особая экономическая зона «Зелёная Долина» для развития биотехнологий, агропромышленного комплекса и экологически ориентированного производства.

4 резидента уже приступили к реализации своих проектов с планируемым объемом вложений более 7 млрд рублей.

ТОР

На территориях опережающего развития осуществляют деятельность 149 резидентов

Налоговые поступления в консолидированный бюджет республики от их деятельности в 3 раза превышают предоставленные налоговые льготы.

Наша задача продолжить работу по привлечению новых резидентов и обеспечить реализацию существующих инвестиционных проектов, оперативно реагируя на возникающие вопросы, не допуская их приостановки.

Строительство и ввод жилья

В республике сохраняется высокий объем строительных работ.

Введено более 3,5 млн кв.м жилья.

План на 2026 год – 3 млн 175 тыс. кв. метров жилья

Приоритетная задача – обеспечить доступность жилья, потому что в условиях снижения рождаемости именно жилищная политика должна работать как один из инструментов семейной политики.

Рост стоимости строительных материалов на фоне высокой ключевой ставки и изменений условий участия в ипотечных программах требуют повышенного внимания к вопросам сбалансированности объёмов жилищного строительства и платёжеспособного спроса, чтобы не допустить накопления нереализованного жилья и банкротства строительных компаний. Важно продолжать работу по поиску путей снижения издержек застройщиков и ускорению запуска проектов

Также требуется усилить контроль в индивидуальном жилищном строительстве с учетом имеющихся фактов действий недобросовестных застройщиков.

Сельское хозяйство

Несмотря на сохраняющуюся положительную динамику в сельском хозяйстве в приоритете остается рост добавленной стоимости, повышение эффективности и производительности труда. Резервы для этого есть, в том числе за счет экспорта продукции.

Республика продолжает стимулирование деятельности наших аграриев. В прошлом году на меры поддержки направлено почти 16,7 млрд рублей

Важный вклад в развитие всех отраслей вносят предприятия малого и среднего бизнеса. Их доля в валовом региональном продукте оценивается в 24,3%.

Меры поддержки этого сектора через льготное кредитование, помощь гарантийных организаций позволили по итогам года нарастить:

- обороты и налоговые поступления;

- долю занятых и количество предприятий.

Увеличилось число компаний в приоритетных отраслях экономики.

Для дальнейшего улучшения условий ведения бизнеса необходимо продолжить мероприятия по снятию системных барьеров, прежде всего по стоимости, срокам и количеству процедур подключения к инженерной инфраструктуре, получению земельных участков и доступности трудовых ресурсов.

Так, например, одним из ключевых инструментов по оптимизации сроков присоединения к сетям инженерной инфраструктуры стало создание Единого кабинета согласований. Наша задача обеспечить его бесперебойную работу.

Также при участии Росатома улучшаем «клиентский путь» предпринимателей по наиболее востребованным услугам. По оценке, благодаря реализации проекта удалось сократить временные издержки на 16% от всех процессов.

Резервы для дальнейших улучшений есть.

Программы развития промпарков

Реализуемые в республике меры поддержки промышленных парков также стали драйвером роста для МСП и базой для территориального и экономического развития муниципалитетов.

Обратная ситуация в районах, где до сих пор не организованы подобные площадки или их развитию не уделяется должное внимание.

В текущих экономических реалиях следует активнее использовать предоставленные возможности и ресурсы в виде налоговых преференций, программ субсидирования и капитальных вложений в инфраструктуру.

Консолидированный бюджет РТ

Уважаемые депутаты, Правительство ежегодно в тесном взаимодействии с вами прорабатывает главный финансовый документ – бюджет Республики Татарстан!

По итогам 2025 года, благодаря достигнутым результатам в экономике, в бюджеты всех уровней мобилизовано более 2 трлн 148 млрд рублей. 72% направлено в федеральный бюджет

Исполнение бюджета Республики Татарстан в 2025 году также, как и в предыдущие годы, осуществлялось программно-целевым методом в рамках государственных программ, доля расходов которых составила 96,8%

Вместе с тем, текущая ситуация, напряженное исполнение и имеющийся дефицит бюджета требуют от нас жесткой финансово-бюджетной дисциплины, чтобы обеспечить абсолютное финансирование первоочередных и социально значимых обязательств.

Нужно в полном объеме использовать механизмы федерального софинансирования. Для этого продолжается работа по обеспечению включения наших приоритетных мероприятий в федеральные государственные программы и национальные проекты.

Для исполнения параметров бюджета отраслевые министерства активизировали работу по анализу производственных показателей предприятий, которые обеспечивают платежи в бюджет, с рассмотрением их прогнозов по будущим налоговым поступлениям.

Программы строительства и капремонта объектов

Уважаемые депутаты!

В целом в рамках национальных проектов и 48 республиканских программ, формируемых по поручению Раиса Республики Татарстан, построено и капитально отремонтировано 3 910 объектов социально-культурной сферы. На эти цели направлено 166 млрд рублей.

Наша задача обеспечить, чтобы объекты строились и включались в программы ремонта с учетом реальной потребности в них. Каждый бюджетный рубль должен быть эффективно израсходован.

Объекты городской среды

По программе капремонта отремонтировано 882 многоквартирных дома. Жилищные условия улучшили более 200 тысяч жителей республики.

По программе «Наш двор» обновлены 677 дворовых территорий.

Благоустроены 63 общественных пространства, включая 44 парка и сквера

С учетом значительного объема средств, направляемых на эти цели, задача муниципалитетов обеспечить их дальнейшее должное содержание.

А при формировании предложений по новым объектам учитывать планы реализации на этих территориях программ модернизации коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта домов.

* * *

В целом в планах текущего 2026 года построить и капитально отремонтировать 3 565 объектов. На эти цели запланировано направить 146,5 млрд рублей

Инвестпрограммы ресурсных предприятий

Острым остается вопрос состояния коммунальной инфраструктуры, убыточности предприятий и дефицита квалифицированных кадров, особенно в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении. Он тесно связан с необходимостью в целом повышения качества услуг ЖКХ, что безусловно сказывается на уровне тарифов.

Соответственно, требуется повышенное внимание за эффективным исполнением ресурсоснабжающими организациями инвестиционных программ, а также за применением ими современных способов восстановления сетей и оборудования.

Модернизация коммунальной инфраструктуры

Для увеличения темпов реконструкции, наряду со средствами инвестиционных программ, формируемых в том числе за счет тарифных источников, на модернизацию коммунальной инфраструктуры дополнительно выделены по федеральной и республиканской программам 12,6 млрд рублей, из которых более 10 млрд рублей за счет бюджета республики

Заменено 419 км инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, 2 биологических очистных сооружения, 7 котельных.

Вместе с этим, текущее состояние коммунальных сетей и оборудования требует дальнейшего увеличения объемов работ по их реконструкции для повышения их надежности и снижения аварийности.

Поэтому в 2026 году наряду со средствами инвестпрограмм ресурсных организаций сохранено бюджетное финансирование в объеме 12,5 млрд рублей.

Важным вопросом остается дорожное строительство. В 2025 году построено, реконструировано и отремонтировано:

более 176 км дорог федерального значения;

почти 500 км региональных дорог;

более 1 000 км муниципальных дорог;

восстановлен 31 мост.

Завершили масштабную реконструкцию республиканского участка трассы М-7 «Волга».

Открыли рабочее движение на обходе села Сокуры и приступили к строительству дополнительного выезда из Казани – дублера Оренбургского тракта.

На указанные цели направлено 133,3 млрд рублей.

В планах текущего года – 300 км региональных и более 545 км муниципальных дорог на сумму 91,4 млрд рублей.

Общественный транспорт

Обновляется общественный транспорт. Для городов и районов закуплен 151 автобус на 3 млрд рублей

В 2026 году планируется приобрести еще 171 автобус.

Муниципалитетам требуется обеспечить их эффективное использование на муниципальных маршрутах.

Сегодня ведется работа по созданию единого республиканского транспортного ситуационного центра с интеграцией систем мониторинга и диспетчеризации всех видов общественного транспорта.

Аэропорт «Казань» и Флот РТ

В международном аэропорту «Казань» в августе 2025 года стартовало строительство нового третьего терминала для внутренних авиалиний

Для развития потенциала водных артерий республики компания «Флот Республики Татарстан» расширяет маршрутную сеть. В прошлом году на условиях льготного лизинга ей были переданы два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях типа «Метеор-2020».

В текущем году с использованием двух судов, приобретенных за счет средств бюджета республики, будет организована круглогодичная навигация на социально значимом маршруте Казань – Верхний Услон. Мы продолжим развитие этого направления.

* * *

Итоги января-марта 2026 г.

Уважаемые депутаты! Несмотря на достигнутые результаты в прошлом году и положительную динамику в экономике по итогам 1 квартала, мы понимаем, что такие темпы обеспечивают не все отрасли. Также курс рубля усиливает давление на экспорт и конкуренцию с импортерами на внутреннем рынке.

Ключевая ставка

Высокая ключевая ставка Центробанка ограничивает предприятия в привлечении заемных средств, что приводит к сдерживанию развития производства.

Рынок труда

Сохраняется напряженность на рынке труда. Несмотря на наличие вакансий практически во всех отраслях имеется дефицит кадров.

Растет просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка предприятий и организаций.

Снижение прибыли сопровождается значительным увеличением убытков.

Наибольшая сумма убытков сложилась в таких отраслях, как: «производство автотранспортных средств», «торговля оптовая и розничная», «производство пищевых продуктов», «транспортировка и хранение».

В ряде отраслей мы наблюдаем серьезные риски финансовой устойчивости, что может повлечь за собой скрытую безработицу, риски неплатежеспособности, увеличение налоговой задолженности, несвоевременную выплату заработной платы.

Соответственно, это может отразиться на выполнении доходной части консолидированного бюджета республики.

Нужны системные меры по повышению эффективности отраслей, наращиванию объёмов высокотехнологичной продукции

В каждой отрасли по всей кооперационной цепочке отраслевым министерствам совместно с собственниками предприятий необходимо выстроить непрерывный процесс эффективного использования ресурсов (производственных, трудовых, инновационных, инвестиционных и финансовых).

Из ключевых элементов, наряду с оптимизацией занятости и рабочих мест, можно выделить:

концентрацию мер поддержки и капитала на приоритетных проектах, обеспечивающих реальный рост производства всей отрасли;

сквозную интеграцию цифровых решений и роботизацию.

Снижение издержек на каждом этапе повышает устойчивость отраслей в целом.

От НИОКР до сбыта

Нам важно задать потенциал развития не только внутри отдельно взятого предприятия, но и во всей кооперационной цепочке:

- от НИОКР и поставок комплектующих;

- до производства, логистики и сбыта.

Простаивающие мощности и сокращение объёмов производства – это следствие снижения спроса на продукцию.

Именно на эту задачу ориентированы в текущем году отраслевые и муниципальные балансовые комиссии.

На фоне нынешних угроз и вызовов наша задача – через отраслевые министерства обеспечить оперативное внедрение адресных мер поддержки, синхронизировав эту работу с федеральными институтами развития.

РМЦ

Одним из направлений развития кооперации является активное участие в закупках на государственных и корпоративных электронных площадках.

Республиканский маркетинговый центр внедрил в работу новый модуль для содействия промышленным предприятиям в поиске рынков сбыта.

Использование возможностей Центра открывает доступ к рынкам за пределами республики.

За прошлый год на его ресурсах реализовано товаров на 280 млрд рублей, в том числе за пределы республики – на 42 млрд рублей.

Дни поставщика (кооперация)

Свою эффективность показали Дни поставщика, в рамках которых 546 субъектов малого и среднего бизнеса стали поставщиками крупных предприятий. Заключены контракты почти на 6 млрд рублей.

Особого внимания требуют вопросы эффективности использования трудовых ресурсов.

Участником федерального проекта «Производительность труда» стало 351 предприятие республики, обучено более 6 тыс. сотрудников.

При поддержке Регионального центра компетенций реализовано 50 проектов. Экономический эффект составил порядка 700 млн рублей или в среднем 13,4 млн рублей на предприятие.

Мероприятия в этом направлении будут продолжены.

Карта технологической кооперации

В 2025 году на федеральном уровне принят ряд решений по научно-технологическому развитию.

Вводится ключевой инструмент – «Карта технологической кооперации», обеспечивающая полный цикл: от идеи и разработки до серийного выпуска продукции с гарантированным спросом.

Для этого в республике планируется донастроить систему управления инновациями для консолидации ресурсов всех структур.

В каждой отрасли должен быть квалифицированный заказчик, обеспечивающий связь между спросом, разработкой и производством в рамках технологической кооперации.

Одним из ярких примеров такого заказчика является Татнефть. Компания внедряет инновационные решения, стартапы получают поддержку, экспертизу и доступ к производственным ресурсам.

Аналогичную работу проводят в СИБУРе и ряде других крупных предприятий. Данный опыт следует тиражировать на все предприятия.

Активное участие принимают республиканские компании и студенты в мероприятиях федерального Фонда содействия инновациям. В прошлом году из 1 663 республиканских заявок победителями конкурсов и грантов стали 389 проектов

Необходимо доводить такие инициативы до уровня малых технологических компаний (МТК).

Такой статус позволит компаниям бесшовно получать доступ к мерам поддержки без дополнительного сбора документов и подтверждений.

Сегодня 252 компании республики – в реестре малых технологических компаний, из них 93 –потенциально могут принять участие в национальных проектах технологического лидерства.

Наша задача – реализовать этот потенциал.

Патентная активность

Следует обратить внимание на вопросы защиты интеллектуальной собственности. В этот процесс вовлечены не все организации.

По итогам прошлого года: подано 1 515 заявок на получение патентов, из них 614 – предприятиями республики

При этом основной частью организаций высшего образования, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро не подано ни одной заявки на изобретения и полезные модели.Необходимо усилить работу.

Драйвером роста становится ИТ-отрасль Татарстана, которая демонстрирует устойчивый рост.

В республике более 3,5 тысяч ИТ-компаний, в которых занято 42 тысячи специалистов. Выручка отрасли по итогам 2025 года оценивается в 270 млрд рублей.

На реализацию программных мероприятий отрасли в 2025 году направлено более 5,5 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей привлечено из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экономика данных».

Совершенствуются республиканские меры поддержки ИТ-бизнеса, в том числе в части развития инфраструктуры – особой экономической зоны «Иннополис» и ИТ-парка.

Обе площадки позволили предприятиям отрасли привлечь 1 млрд 300 млн рублей через различные меры поддержки

Устранение цифрового неравенства

Развивается инфраструктура связи, в том числе в сельской местности. Построено 159 базовых станций. Высокоскоростным интернетом обеспечены более 33 тысяч жителей сельских территорий.

В целом широкополосным интернетом охвачено 97% населения республики.

Программа прорывных проектов

По инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова с 2025 года реализуется новый пятилетний региональный проект «Прорывные ИТ-решения отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления Республики Татарстан».

Он предусматривает базовые ИТ-проекты по созданию цифровой инфраструктуры для всех сфер жизни, и отраслевые ИТ-проекты по цифровизации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

В настоящее время создана единая платформа разработки государственных систем. Это уже позволило сэкономить 260 млн рублей бюджетных средств.

Сервисом искусственного интеллекта «ГосПромпт» пользуются более 3 000 госслужащих и учителей.

Оцифровано 26 тыс. км инженерных сетей.

Создана база 1,5 миллионов государственных и муниципальных объектов движимого и недвижимого имущества и земельных участков

Особое внимание уделяется информационной безопасности. В 2025 году нейтрализовано 1,5 миллиона кибератак на государственные ресурсы.

* * *

Безусловным приоритетом является социальная поддержка населения. В частности, адресная помощь уязвимым категориям граждан. Все выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме.

Патриотическое воспитание

Уважаемые депутаты! Одним из ключевых направлений работы остаются вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения через формирование гражданской зрелости, любви к Отечеству, верности традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей.

Сегодня 209 военно-патриотических клубов объединяют более 17 тыс. подростков.

Активно развивается в республике сеть первичных отделений Общероссийского движения «Движение первых». Создано более 1 700 отделений с охватом более 120 тысяч детей.

Год Защитника Отечества

2025 год в Российской Федерации был объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (в республике – Годом защитника Отечества).

Во всех муниципальных образованиях республики проводится персональная работа с каждым ветераном Великой Отечественной войны по решению социально-бытовых вопросов.

Состоялись торжественные мероприятия, встречи и чествования ветеранов войны и новых героев – участников специальной военной операции. 146 участникам войны присвоено звание «Почётный гражданин города, района».

Батырлар

В текущем году завершилась программа обучения для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана». Из их числа 15 человек стали депутатами городских и сельских советов, 4 участника получили назначения в сфере образования, здравоохранения и экологии.

Год воинской и трудовой доблести

Наступивший год в России объявлен Годом единства народов, в республике – Годом воинской и трудовой доблести.

В стране проживают представители более 190 народов, при этом представители 175 из них – в Татарстане.

Республика традиционно отличается высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия, объединяя традиции и современность.

Сегодня крайне важно пропагандировать мужество и героизм наших защитников Отечества, тружеников тыла, выдающихся деятелей. Наше единство и доблесть – это основа побед на передовой и успехов в тылу.

Поддержка СВО

Правительством налажена системная работа по мерам финансовой поддержки участников специальной военной операции и их семей, социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО. Продолжается сбор гуманитарной помощи.

В нём участвуют региональные отделения всех парламентских партий, общественные организации, предприятия и учреждения, граждане нашей республики. В Татарстане 85 пунктов сбора, из них 20 – в Казани.

Всего из республики в зону СВО направлено 2 709 конвоев, 21,5 тысячи тонн продовольственных, непродовольственных, медицинских товаров и медикаментов.

Татарстанские строители, медики, социальные работники и волонтеры активно участвуют в восстановлении мирной жизни в подшефных городах Луганской народной республики – Лисичанск и Рубежное.

Выражаем искреннюю благодарность всем за активное участие в поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также новых регионов.

Желаем нашим защитникам успешного выполнения поставленных задач и скорого возвращения домой.

* * *

Уважаемые депутаты!

Это далеко не все направления работы Правительства Республики Татарстан. Вызовы, которые стоят перед страной, требуют предельно чёткой совместной работы всех уровней власти, гражданского общества, бизнес-сообщества для решения задач по дальнейшему устойчивому развитию республики.

План

В марте текущего года принят План мероприятий по обеспечению устойчивого эффективного развития экономики республики, утвержденный Раисом Республики Татарстан Р-стамом Нургалиевичем Миннихановым.

Наша задача совместно с депутатским корпусом достичь поставленных целей.

Задачи

В приоритете рост экономики и доходов населения за счет обеспечения социально-экономической стабильности, повышения эффективности отраслей экономики, реализации комплекса мероприятий по:

- повышению производительности труда;

- расширению рынков сбыта и кооперационных цепочек;

- стимулированию инвестиционной активности;

- внедрению инноваций и технологическому развитию;

- качественному росту малого и среднего предпринимательства;

- сбалансированному развитию муниципальных образований;

- кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы.

* * *

Благодарю вас, уважаемые депутаты, за конструктивное взаимодействие, активную и системную работу по обеспечению социально-экономической стабильности, поддержке населения и бизнеса Республики Татарстан.

Уверен, что совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи.