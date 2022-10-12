Песошин: Выставка «Дорога 2022» даст импульс к развитию дорожной отрасли

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Объемы дорожного строительства в Татарстане в этом году стремительно увеличиваются. Об этом на конференции «Сделано в России», проходящей на полях X Международной специализированной выставки «Дорога 2022», сказал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Он отметил, что дорожная отрасль исторически является одной из самых значимых тем в экономике страны, определяет ее динамику и обеспечивает занятость и доходы миллионов граждан.

«Значительные объемы дорожных работ в России пришлись и на территорию Татарстана как в реализации регионалых объектов, так и федеральных», — заявил Песошин.

Он подчеркнул, что в дорожно-строительном комплексе Татарстана на сегодняшний день трудятся свыше 10 тыс. специалистов, и добавил, что большинство техники, которое ими используется, — импортного производства.

«Ключевая задача в текущих условиях — обеспечение политического, экономического, логистического и технологического суверенитета России», — сказал Премьер-министр РТ.

Он добавил, что машиностроительный комплекс Татарстана готов быстро адаптироваться под все потребности дорожного строительства.

Песошин также обратил внимание на республиканских производителей битумных вяжущих материалов, добавок в асфальтобетонные смеси и композитных изделий.

«Уверен, что опыт регионов окажется полезным при решении федеральных задач, что проводимая выставка даст импульс к развитию дорожной отрасли», — заключил Премьер-министр Татарстана, пожелав участникам конференции успешной работы.