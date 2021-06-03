Песошин встретится с чрезвычайными и полномочными послами ряда стран на ПМЭФ-2021

В Санкт-Петербург с рабочим визитом прибыл Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Основная цель поездки – участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Алексей Песошин должен провести ряд деловых встреч и переговоров с чрезвычайными и полномочными послами некоторых стран и с главами российских регионов.

«В рамках ПМЭФ-2021 планируется подписание соглашений о намерениях между Правительством Республики Татарстан и некоторыми организациями», – передает пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, Премьер-министр Татарстана примет участие в церемонии подписания соглашения о партнерстве в рамках подготовки к проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани между Дирекцией спортивных и социальных проектов и компанией «Тойота Россия».

Также глава Кабинета Министров РТ планирует принять участие в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

В состав татарстанской делегации вошли вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и представители республиканских министерств и ведомств. Также в ее состав вошли и представители ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» и ряда предприятий республики и деловых объединений.