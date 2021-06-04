Песошин встретился с руководством Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына»

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума-2021 Премьер-министр РТ Алексей Песошин встретился с представителями Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Алексей Песошин и председатель правления «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев отметили, что в последнее время повестка татарстано-казахстанского взаимодействия была очень насыщенной и совместные проекты развиваются успешно.

На встрече были затронуты вопросы по «дорожным картам» некоторых инвестиционных проектов, которые реализует Татарстан в Казахстане. «В частности, речь шла о совместном проекте — создании шинного производства совместного предприятия ПАО „Татнефть“ и „Группы компаний „Аллюр““», — говорится в сообщении.

Два месяца назад в городе Сарани Карагандинской области вместе с Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым был дан старт строительству этого нового производства.