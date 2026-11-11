Песошин встретился с главой правительства Дагестана в Казани

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым. Переговоры состоялись на полях форума «Международная строительная неделя БРИКС» в выставочном центре «Казань Экспо», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Песошин отметил, что Дагестан является важным партнером Татарстана. Сотрудничество между регионами развивается на основании соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии, подписанного в 2018 году.

«Дагестан является активным участником мероприятий, проходящих в Республике Татарстан – в области образования и науки, в сфере туризма, архивной деятельности и здравоохранения. В октябре этого года в Казани прошел День народов Дагестана в Татарстане – яркое событие, отражающее близость и взаимное уважение наших народов», – подчеркнул Алексей Песошин.

Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, туризме и других сферах.