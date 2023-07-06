Песошин вручил сотрудникам Россельхозцентра по РТ ключи от 30 новых служебных машин

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

В рамках Всероссийского дня поля в «Казань Экспо» Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил ключи от 30 новых служебных автомобилей сотрудникам филиала Россельхозцентра по РТ.

Премьер назвал их профессионалами высокого класса, которые ведут каждодневную работу на полях и в лабораториях. «Вы помогаете нашим аграриям сохранить и преумножить качественный урожай», — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

По словам Песошина, Россельхозцентр — одно из старейших отечественных учреждений с богатыми традициями и опытом работы, его комплексная работа помогает ежегодно сохранить до 40% урожая.

«Сегодня вы решаете важные задачи в области семеноводства, защиты растений, проверки качества семян, фитосанитарного мониторинга, организации защитных мероприятий», — сказал председатель Правительства РТ.

Он заключил, что новые автомобили позволят повысить мобильность и оперативность службы специалистов Россельхозцентра.