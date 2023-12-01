Песошин вручил российскому математику медаль Лобачевского и премию в 75 тыс. долларов

В Казани, в Императорском зале КФУ, прошла церемония вручения медали и премии имени Н. И. Лобачевского. Награду профессору, академику РАН, главному научному сотруднику Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Юрию Ершову вручили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и ректор вуза Ленар Сафин.

«Сегодня мы в четвертый раз в новейшей истории университета вручаем эту престижную награду. Историческая традиция поощрения выдающихся математиков за достижения мирового значения премией и медалью им. Лобачевского была возрождена в 2017 году и продолжается по сей день», – сообщил на церемонии награждения Ленар Сафин.

Ленар Сафин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Эти награды являются правопреемниками аналогичной премии, присуждавшейся Казанским университетом в 1897–1937 годах, и медали, учрежденной постановлением Кабинета Министров СССР в честь 200-летия со дня рождения великого математика и присуждавшейся Казанским университетом в 1992–2002 годах. Заявки на нынешний конкурс принимались с декабря прошлого года до июня этого года.

«Для проведения конкурса ученый совет университета утвердил международное жюри, в состав которого вошли 17 ведущих специалистов со всего мира. В секретариат конкурса поступило более 20 заявок из университетов и научных сообществ США, Японии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и России. После тщательного отбора жюри отобрало 10 заявок», – рассказал председатель конкурсного жюри, завкафедрой алгебры и математической логики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ, профессор Марат Арсланов.

Марат Арсланов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Юрий Ершов был выдвинут ученым советом Новосибирского государственного университета и академиком РАН за цикл работ по разработке топологии для дискретной математики, которые изложены в его итоговой монографии «Топология для дискретной математики».

«С момента основания КФУ математика всегда была в центре внимания казанского научного сообщества и привлекала внимание блестящих умов из разных уголков страны, которые внесли неоценимый вклад в мировую науку. Сегодня Татарстан является одним из крупных российских центров информационных и компьютерных наук, это было бы невозможно без опоры на фундаментальное математическое образование», – сказал Алексей Песошин.

Он отметил, что лауреат премии этого года – известный российский ученый, один из ведущих специалистов в своей области, создатель нового направления в дискретной математике, которое имеет большое будущее.

Юрий Ершов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Спасибо вам всем за то, что вы заботитесь о развитии науки. Без науки нет будущего», – отметил, в свою очередь, Юрий Ершов.

Медаль имени Н.И. Лобачевского, а также денежная премия (75 тысяч долларов) присуждаются один раз в два года. Их получают ученые за научные труды, открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики в области фундаментальной и прикладной математики.