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Песошин: Возможности для взаимодействия РТ и Мали не использованы в полной мере
У Татарстана есть потенциал для развития отношений с Мали в экономической сфере, прежде всего энергетике, машино- и автомобилестроении, IT, медицине и ряде других областей. В настоящее время возможности для сотрудничества в рамках российско-малийских отношений не используются в полной мере, заявил на встрече с членами делегации Мали Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Приветствуя гостей, он обратил внимание на уникальность и природные богатства Африки, ее растущую роль в системе мировой экономики и международных отношений, внушительный экономической рост.
«Отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле. Для России Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером, сотрудничество с которым во всех областях требует более активного развития. В этих целях наша страна уже дважды проводила саммит „Россия — Африка“», — приводит слова Премьер-министра РТ пресс-служба Раиса Татарстана.
Песошин подчеркнул, что Татарстан высоко оценивает возможность укрепления сотрудничества с Мали. В частности, ведется взаимодействие в рамках Организации исламского сотрудничества и ее институтов. Хорошей площадкой для расширения связей является и ежедгодно проходящий в столице Татарстана Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Это хорошая платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов, презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала, налаживания деловых контактов», — сказал Алексей Песошин и пригласил делегацию деловых кругов Мали на форум, который пройдет в мае 2025 года.
Кроме того, он обратил внимание на развитие связей в сфере образования. В настоящее время в вузах Татарстана обучаются 16 человек из Мали. «Ждем ваших студентов для учебы в наших вузах», — подчеркнул Премьер-министр РТ.
В заключение он напомнил о том, что 22-24 октября в Казани состоится саммит БРИКС.
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