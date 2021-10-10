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Ру Тат
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10 октября 2021  14:04

Песошин возглавил штаб по оказанию помощи семьям пострадавших в авиакатастрофе

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин возглавил созданный штаб по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при крушении самолета под Мензелинском. По поручению Президента РТ Рустама Минниханова Правительство РТ разработает меры поддержки для них.

«Начата работа по ликвидации последствий крушения самолета L-410, оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим. Также начата работа по формированию мер поддержки семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в Мензелинском районе РТ», — говорится в сообщении Правительства республики.

На заседании штаба также было принято решение об объявлении 11 октября днем траура по погибшим в результате трагедии. Напомним, на борту самолета находились 23 человека, 16 из них не выжили.

#алексей песошин #Авиакатастрофа в Мензелинске
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