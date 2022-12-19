Песошин внес замначальника ГЖД в оргкомитет по подготовке к Играм Спецолимпиады в Казани

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин внес изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению Единых Игр Спецолимпиады в Казани в 2023 году. Об этом говорится в распоряжении Правительства РТ.

«Внести в состав республиканского организационного комитета Черемнова Александра Павловича — заместителя начальника Горьковской железной дороги (по территориальному управлению) — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги (по согласованию)», — отмечается в документе.

Кроме того, Премьер скорректировал название должности Николая Суржко, которая теперь значится как «заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан».