news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
19 декабря 2022  11:45

Песошин внес замначальника ГЖД в оргкомитет по подготовке к Играм Спецолимпиады в Казани

news_top_970_100

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин внес изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению Единых Игр Спецолимпиады в Казани в 2023 году. Об этом говорится в распоряжении Правительства РТ.

«Внести в состав республиканского организационного комитета Черемнова Александра Павловича — заместителя начальника Горьковской железной дороги (по территориальному управлению) — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги (по согласованию)», — отмечается в документе.

Кроме того, Премьер скорректировал название должности Николая Суржко, которая теперь значится как «заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан».

#Алексей Песошин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное