Песошин: В Татарстане уровень безработицы составляет 0,53% при наличии 60,8 тыс. вакансий

В Татарстане уровень безработицы составляет 0,53%, сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на 31-м заседании Госсовета РТ. При этом в республике свободны 60,8 тыс. вакансий.

«Приоритетная задача – сохранение занятости населения. На 20 апреля численность зарегистрированных безработных составляет 10 702 человека», – сказал докладчик.

Песошин упомянул, что из резервного фонда Правительства России Татарстану выделят 856 млн рублей, в том числе на организацию временной занятости почти 11 тыс. работников, находящихся под риском увольнения, общественных работ для безработных граждан, а также для профессионального обучения и допобразования еще 3,5 тыс. работников промпредприятий.

«При этом угроза напряженности на рынке труда с учетом высвобождения работников предприятий, при производстве продукции в которых используются импортные комплектующие, сохраняется, поэтому осуществляется ежедневный мониторинг, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию», – подчеркнул он.