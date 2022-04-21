Песошин: в Татарстане создан каталог для импортозамещения более 100 тыс. видов продукции

Западные санкции дают возможность отечественным производителям занять освободившиеся ниши в экономике. Для этого предприятия уже выстраивают новые производственные цепочки. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на сессии Госсовета РТ.

«Для замещения импорта на базе республиканского маркетингового центра создан спецкаталог предложений, в котором уже собрано более 100 тыс. наименований аналогичной продукции, поставляемой российскими и татарстанскими производителями. Уже есть примеры формирования новых производственных цепочек. Анализ импортных составляющих позволяет находить новые производственные ниши, спрос сейчас формируется по всей стране и очень важно локализовать производство для его удовлетворения на территории республики, используя в том числе наши промышленные площадки», — сказал Песошин.

Глава правительства РТ привел пример, что предприятия Татарстана уже наладили выпуск более 2 тыс. наименований деталей для импортной сельскохозяйственной техники и оборудования.

«Определены приоритетные направления развития нефтехимии. Среди данных направлений – организация производства этилена изоцианатов, каучуков циклопентана, синтетических смол, малеинового ангидрида и других продуктов, не выпускающихся в стране», — подчеркнул Песошин.

Премьер-министр Татарстана сегодня выступил в Госсовете РТ с традиционным ежегодным отчетом о работе Правительства республики.