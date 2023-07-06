Песошин: В Татарстане ежегодно на технологическую модернизацию выделяется 1,8 млрд рублей

В Татарстане ежегодно на техническую и технологическую модернизацию из республиканского бюджета выделяется 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» в «Казань Экспо».

«Особое внимание уделяется технологическому обеспечению производства. С 2012 года реализуется республиканская программа технической и технологической модернизации сельхозпроизводства, субсидирование затрат», — сказал Песошин.

По действующей программе приобретено 28 тыс. единиц техники почти на 60 млрд рублей. В прошлом году было обновлено более 3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в том числе по льготным программам «Росагролизинга» — 763 сельхозмашины, отметил он.

По словам главы Правительства РТ, за прошлый год энергообеспеченность на сто гектаров посевов повысилась до 178 лошадиных сил. «И мы планируем увеличить ее в этом году», — заверил он.

Для дальнейшего обновления парка техники сельхозпроизводителям республики необходимо приобретать ежегодно не менее 250 тракторов и 135 комбайнов, констатировал спикер.

«Существенно позволяет снизить издержки производства переход на газомоторное топливо», — заметил Премьер-министр.

Предприятиями агропромышленного комплекса Татарстана в настоящее время эксплуатируется 630 единиц техники на газомоторном топливе.

Заседание проходит в рамках Всероссийского дня поля. Его участников поприветствовал помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин. Он подчеркнул, что задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным, по достижению технологического суверенитета сохраняет свою актуальность.

Председатель комиссии, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Татарстан за возможность «провести мероприятие на такой гостеприимной площадке».

Всероссийский день поля — крупнейшая выставка достижений отечественного агропромышленного комплекса в реальных полевых условиях. Она продлится с 6 по 9 июля. В работе выставки, площадь которой составляет более 40 гектаров, примут участие свыше 250 компаний, будет представлено 300 единиц сельхозтехники. Запланировано свыше 25 деловых мероприятий.