Песошин: В прошлом году ввели девять домов обманутых дольщиков, осталось шесть объектов

В Татарстане в прошлом году ввели в эксплуатацию девять домов обманутых дольщиков. На данный момент осталось шесть проблемных объектов. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на 31-м заседании Госсовета РТ.

«В прошлом году ввели девять проблемных объектов – 187 тыс. кв. метров. 2 405 человек перешли из категории “обманутых дольщиков” в категорию “счастливых жильцов”. Осталось шесть объектов. Это 469 дольщиков, общая площадь помещений – 22 тыс. кв. метров», – рассказал глава Правительства РТ.

Песошин уточнил, что из двух жилых домов один будет достроен до конца этого года. «По второму дому вопрос решается через ДОМ.РФ по программе софинансирования “60 на 40”. Деньги обозначены и со стороны республики, и со стороны ДОМ.РФ. Нужно провести юридические формальности», – добавил он.

Премьер-министр РТ отметил, что еще два дома были сданы в прошлом году в казанском жилом комплексе «МЧС». Но на их территориях ведутся работы по двум парковкам. «Ожидаем, что до конца года парковки будут доделаны. И еще два дома находятся в Нижнекамске. Это дома, в которых нет ни одного дольщика физлица, там есть юридическое лицо, которое владеет некоторыми помещениями. Но это не обманутые дольщики, другая категория. Нужно провести юридические процедуры», – продолжил он.

Глава Правительства РТ упомянул, что проблема обманутых дольщиков возникла в 2007 году. До 2021 года был введен в эксплуатацию 141 проблемный объект. «Это 18 087 дольщиков. Введено 1 млн 324 тыс. кв. метров жилья. Мы не видим опасность, что проблема обманутых дольщиков до конца года не будет решена», – заключил он.