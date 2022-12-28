Песошин в Алексеевском районе вручил ключи новоселам и открыл ледовый дворец
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня совершил рабочую поездку в Алексеевский район республики. Там он вручил новоселам ключи от квартир, открыл новый ледовый дворец и заложил камень в основание Центра бадминтона, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Руководителя Правительства республики сопровождал глава Алексеевского района Сергей Демидов. Сразу после приезда Премьер принял участие в церемонии закладки символического камня в фундамент строящегося Центра бадминтона.
В своей речи Алексей Песошин напомнил, что старт программе по строительству таких спортивных объектов дал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Всего предполагается построить девять центров бадминтона — в районах, где этот вид спорта развивается наиболее активно.
Кроме того, Песошин принял участие и в церемонии передачи новоселам ключей от квартир в четырехэтажном жилом доме. Также он вручил благодарности Премьер-министра РТ представителям компании-застройщика.
Помимо этого, Алексей Песошин побывал на торжественном открытии ледового дворца «Алекс Арена». Здесь прошли выступления фигуристов, а также игры хоккейных команд Алексеевского и Алькеевского районов.
Премьер-министр РТ поблагодарил строителей, которые в максимально короткие сроки и при этом качественно реализуют такие проекты. Он напомнил, что ледовая арена включена в федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).
Песошин заметил, что в Татарстане проводится системная работа по созданию современной спортивной инфраструктуры и это позволяет пропагандировать здоровый образ жизни и активно заниматься спортом многим гражданам республики. Новая арена в Алексеевском районе стала юбилейным, 50-м по счету ледовым дворцом в регионе.
Глава Кабинета Министров Татарстана также пожелал всем новых спортивных побед, здоровья и благополучия.