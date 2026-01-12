Песошин: Уже более 300 лет органы прокуратуры стоят на страже общественной безопасности

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин от имени Правительства Татарстана поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры республики с профессиональным праздником.

«Вот уже более трех столетий органы прокуратуры неизменно стоят на страже государственной и общественной безопасности, а также конституционных прав и свобод граждан нашей страны», – заметил глава Кабмина РТ.

По словам Алексея Песошина, присущие работникам прокуратуры высокий профессионализм, принципиальность и мужество, порядочность и верность долгу способствуют укреплению российской государственности и развитию правового общества.

«Руководство республики выражает вам искреннюю благодарность за самоотверженную службу и уверенность в том, что вы и впредь будете успешно справляться с новыми ответственными задачами на благо нашего Отечества», – подчеркнул он.

«От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, личного счастья, долгих лет жизни», – заключил Алексей Песошин.