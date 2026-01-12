news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 января 2026 08:36

Песошин: Уже более 300 лет органы прокуратуры стоят на страже общественной безопасности

Читайте нас в
Телеграм
Песошин: Уже более 300 лет органы прокуратуры стоят на страже общественной безопасности
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин от имени Правительства Татарстана поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры республики с профессиональным праздником.

«Вот уже более трех столетий органы прокуратуры неизменно стоят на страже государственной и общественной безопасности, а также конституционных прав и свобод граждан нашей страны», – заметил глава Кабмина РТ.

По словам Алексея Песошина, присущие работникам прокуратуры высокий профессионализм, принципиальность и мужество, порядочность и верность долгу способствуют укреплению российской государственности и развитию правового общества.

«Руководство республики выражает вам искреннюю благодарность за самоотверженную службу и уверенность в том, что вы и впредь будете успешно справляться с новыми ответственными задачами на благо нашего Отечества», – подчеркнул он.

«От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, личного счастья, долгих лет жизни», – заключил Алексей Песошин.

#Прокуратура РТ #Прокуратура #Алексей Песошин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

11 января 2026
Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

11 января 2026